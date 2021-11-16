Матыцин назвал успешной работу Карпина на поста тренера сборной России

Москва, 16 ноября. Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин оценил работу тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России по футболу.

Олег Матыцин заявил, что готов поддержать любое решение Российского футбольного союза (РФС) и Валерия Карпина относительно будущего наставника в национальной команде. Об этом министр спорта РФ рассказал журналистам 16 ноября.

«Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Есть РФС есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом», — подчеркнул Матыцин.

Накануне Карпин не исключил, что покинет пост главного тренера сборной России до стыковых матчей европейской квалификации к ЧМ в Катаре. Соответствующее заявление 52-летний специалист сделал в эфире передачи «Коммент.Шоу».