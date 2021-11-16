Хуснуллин исключил отмену строительства высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Москва, 16 ноября. Отменять строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург не планируется, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Возведение трассы будет разбито на этапы. Выход из Москвы построят в рамках развития МЦД. Выход из Северной столицы также возводится. Соединять две части планируется в дальнейшем, исходя из финансовых возможностей, объяснил вице-премьер.

«То есть мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным», — сказал Хуснуллин на площадке форума «Транспортная неделя — 2021».

На данный момент ресурсы сконцентрированы на строительстве железной дороги на Восточном полигоне. Там проводится колоссальный объем работ, однако материалы растут в цене, подчеркнул Хуснуллин.

Ранее правительство РФ обсудило возможность отложить строительство ВСМ Москва — Петербург. Речь шла о возможностях развития грузового сообщения по направлению к портам Северо-Западного бассейна.