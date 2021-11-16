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Депутат Пискарев и сенатор Климов получили награды ЦИК за помощь в организации выборов
Политика
Депутат Пискарев и сенатор Климов получили награды ЦИК за помощь в организации выборов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 16 ноября. Центризбирком России вручил медали общественным и политическим деятелям, помогавшим в организации и проведении парламентских выборов. Среди награжденных — депутат Госдумы Василий Пискарев и сенатор Андрей Климов.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ЦИК. И Пискарев, и Климов посвятили свою работу в качестве законодателей борьбе с иностранным вмешательство внутренние дела России.

«За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, поощрить медалью ЦИК РФ "За содействие в организации выборов" Климова Андрея Аркадьевича, Пискарева Василия Ивановича», — гласит текст распоряжения.

По завершении выборов российские законодатели, борющиеся с иностранным вмешательством, обратили внимание на противозаконное поведение западных IT-гигантов. Ранее депутат Василий Пискарев потребовал от Google корректно отображать на картах России и мира Курильские острова.

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выборы россия андрей климов цик василий пискарев
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