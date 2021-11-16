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Тизер сериала по игре Halo появился на YouTube

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 13:20
Общество
Тизер сериала по игре Halo появился на YouTube
Prt Scr youtube.com  /  JoBlo Movie Trailers

Москва, 16 ноября. Тизер сериала по культовой игре Halo от стриминговой платформы Paramount Plus появился на YouTube-канале IGN Movie Trailers. Ролик длится меньше одной минуты.

На видео представлен главный герой сериала — Мастер Чиф. Он известен в игре как Джон-117. На кадрах немногословный и волевой суперсолдат изображен со шрамами на теле. В ролике он надевает шлем, за которым прячет свое лицо.

Мастера Чифа в картине сыграет Пабло Шрайбер. В сериале также задействованы Наташа Макэлхоун, Джен Тейлор и Боким Вудбайн. Премьера сериала намечена на 2022 год, но точная дата выхода картины пока неизвестна.

Продюсер сериала Кики Вулфкилл сообщила поклонникам видеоигры, что сериал удивит фанатов нестандартным подходом к главному герою. Она отметила, что адаптировать историю от лица Мастера Чифа было сложно.

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сериал тизер halo paramount plus
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