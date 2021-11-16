Минобороны Азербайджана пожаловалось на обстрелы с армянской стороны

Баку, 16 ноября. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии с армянской стороны. Азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры».

По информации азербайджанского ведомства во вторник, 16 ноября, под обстрел со стороны армянских войск попали населенные пункты Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов. Обстрел начался с 16:00 по местному времени и продлился до четырех утра. Азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры и подавили активность противника.

«В настоящее время оперативная обстановка контролируется Вооруженными силами Азербайджана», — указали в ведомстве.

Власти Армении инцидент пока никак не комментируют. Напомним, напряженная обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном накалилась весной, когда Ереван пожаловался на попытки азербайджанских военных проводить определенные работы для «корректировки границы» в Сюникской области. Периодически обе стороны сообщают об инцидентах на границе.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армия Азербайджана вторглась на территорию его страны на восточном направлении. Совет безопасности Армении в связи с ситуацией провел несколько внеплановых совещаний.

Ереван также призвал Россию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратить внимание на «агрессивные действия» ВС Азербайджана, пишет RT.