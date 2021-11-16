Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно

Москва, 16 ноября. Знаменитая телеведущая Ксения Собчак, чей доход превышает 4 миллиона долларов в год, рассказала о своей скромной жизни. Она заверила, что у нее нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом.

Телеведущая много работает. Он ведет не только ТВ-шоу, но и проекты в интернете. Кроме того, знаменитость не отказывается от ведения корпоративов. При этом, по словам Собчак, доходы у нее не такие высокие.

Однако недоброжелатели не верят ей. Звезду отечественного шоу-бизнеса нередко упрекают и в жизни на широкую ногу, и в дерзких высказываниях. Но у Ксении Собчак есть ответ на эту претензию.

«Люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь», — честно заявила 40-летняя светская львица в интервью Tatler.

По словам знаменитости, у нее нет ни роскошных дворцов, ни недвижимости за рубежом. Как указала Собчак, она по своим заработкам скромно живет, пишет «Вечерняя Москва».

«Блондинка в шоколаде» сообщила, что зарабатывает более 4 миллионов долларов в год. Свой доход она раскрыла из-за того, что ее муж — художественный руководитель Театра на Малой Бронной — является главой бюджетного учреждения. Поэтому Собчак обязана рассказывать о своем заработке.