Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 13:29
13:29
Политика
Депутат Пискарев и сенатор Климов получили награды ЦИК за помощь в организации выборов
13:29
Общество
Драма «Разжимая кулаки» получила приз Европейской киноакадемии за лучший монтаж
13:24
Общество
Власти Краснодарского края не закроют курорты зимой из-за COVID-19
13:22
Происшествия
Переулок в Новосибирске залило кипятком из-за порыва теплотрассы
13:21
Армия
Журналисты Daily Mail «отправили» Красную армию к границам Украины и насмешили читателей
13:21
Общество
В ФМБА заявили, что «МИР-19» эффективен против всех штаммов коронавируса
13:21
Происшествия
СК не подтвердил информацию о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
13:20
Общество
Тизер сериала по игре Halo появился на YouTube
13:19
Армия
Минобороны Азербайджана пожаловалось на обстрелы с армянской стороны
13:14
Шоу-бизнес
Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
Все новости

Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
Шоу-бизнес
Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 ноября. Знаменитая телеведущая Ксения Собчак, чей доход превышает 4 миллиона долларов в год, рассказала о своей скромной жизни. Она заверила, что у нее нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом.

Телеведущая много работает. Он ведет не только ТВ-шоу, но и проекты в интернете. Кроме того, знаменитость не отказывается от ведения корпоративов. При этом, по словам Собчак, доходы у нее не такие высокие.

Однако недоброжелатели не верят ей. Звезду отечественного шоу-бизнеса нередко упрекают и в жизни на широкую ногу, и в дерзких высказываниях. Но у Ксении Собчак есть ответ на эту претензию.

«Люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь», — честно заявила 40-летняя светская львица в интервью Tatler.

По словам знаменитости, у нее нет ни роскошных дворцов, ни недвижимости за рубежом. Как указала Собчак, она по своим заработкам скромно живет, пишет «Вечерняя Москва».

«Блондинка в шоколаде» сообщила, что зарабатывает более 4 миллионов долларов в год. Свой доход она раскрыла из-за того, что ее муж — художественный руководитель Театра на Малой Бронной — является главой бюджетного учреждения. Поэтому Собчак обязана рассказывать о своем заработке.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
собчак деньги доходы
Комментировать