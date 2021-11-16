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Кузнец из Алтайского края Анна Билецкая стала лауреатом фестиваля «Многоликая Россия»
Общество
Кузнец из Алтайского края Анна Билецкая стала лауреатом фестиваля «Многоликая Россия»
Официальный сайт администрации города Белокуриха  / 

Барнаул, 16 ноября. Народный мастер из Белокурихи Алтайского края Анна Билецкая получила диплом I степени на фестивале-конкурсе народного творчества и ремесла.

На фестиваль в Грозном приехали представители 17 регионов России, чьи работы конкурсная комиссия отобрала для участия в очном этапе, передает «Алтайская правда». Единственная в Сибири женщина-кузнец Анна Билецкая представила там панно «Алтайская ночь».

Жюри фестиваля на очном этапе оценивало сложность заявленных работ и художественный уровень мастерства. Автора панно из Алтайского края удостоили звания лауреата I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство».

Панно «Алтайская ночь» председатель конкурсной комиссии передал в фонд музея города Грозного. А Анну Билецкую пригласили в столицу Чечни на фестиваль «Многоликая Россия» и на следующий год.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале воздушных шаров. Он проходил в иорданской пустыне Вади-Рам.

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