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Приморские профсоюзы предложили перенести сроки отстранения непривитых сотрудников от работы
Общество
Приморские профсоюзы предложили перенести сроки отстранения непривитых сотрудников от работы
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Владивосток, 16 ноября. В Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК) обосновали необходимость переноса на месяц новых антикоронавирусных ограничений.

Соглашаясь с необходимостью соблюдения мер безопасности в связи с пандемией COVID-19, председатель ФППК Владимир Исаков отметил, что сроки проведения прививок (15 ноября для первого компонента вакцины и 15 декабря для второго) надо сдвинуть на месяц, чтобы работающие приморцы смогли спокойно вакцинироваться или получить медотводы, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

По словам Исакова, ФППК уже обратился с этим предложением к главе Приморского края Олегу Кожемяко и главному санитарному врачу по региону Татьяне Детковской.

Ранее ФАН сообщил об ужесточении в Самарской области нормативов обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников различных предприятий.

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