Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 13:29
13:29
Общество
Драма «Разжимая кулаки» получила приз Европейской киноакадемии за лучший монтаж
13:24
Общество
Власти Краснодарского края не закроют курорты зимой из-за COVID-19
13:22
Происшествия
Переулок в Новосибирске залило кипятком из-за порыва теплотрассы
13:21
Армия
Журналисты Daily Mail «отправили» Красную армию к границам Украины и насмешили читателей
13:21
Общество
В ФМБА заявили, что «МИР-19» эффективен против всех штаммов коронавируса
13:21
Происшествия
СК не подтвердил информацию о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
13:20
Общество
Тизер сериала по игре Halo появился на YouTube
13:19
Армия
Минобороны Азербайджана пожаловалось на обстрелы с армянской стороны
13:14
Шоу-бизнес
Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
13:11
Происшествия
Генпрокуратура РФ признала нежелательными 18 неправительственных организаций в 2021 году
Все новости

МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Путина о Донбассе
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Путина о Донбассе
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

Киев, 16 ноября. Украина выступила против указа президента РФ Владимира Путина о признании выданных в ЛНР и ДНР сертификатов о происхождении товаров. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Действия России, по заявлению Киева, якобы противоречат Минским соглашениям и «нормандскому формату». МИД Украины считает, что Москва «затягивает» Донбасс в свое экономическое и политическое пространство.

«Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста», — сказано на сайте украинского МИД.

Бывший президент Украины Петр Порошенко тоже прокомментировал указ Путина. Он назвал документ пощечиной.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Путина о Донбассе
украина путин донбасс протест указ
Комментировать