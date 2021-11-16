МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Путина о Донбассе

Киев, 16 ноября. Украина выступила против указа президента РФ Владимира Путина о признании выданных в ЛНР и ДНР сертификатов о происхождении товаров. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Действия России, по заявлению Киева, якобы противоречат Минским соглашениям и «нормандскому формату». МИД Украины считает, что Москва «затягивает» Донбасс в свое экономическое и политическое пространство.

«Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста», — сказано на сайте украинского МИД.

Бывший президент Украины Петр Порошенко тоже прокомментировал указ Путина. Он назвал документ пощечиной.