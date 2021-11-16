Публицист Чаусов: «Зачем США обвиняют Россию в испытаниях космического оружия»

Проблема с космическим мусором, облако которого проходит вокруг МКС, внезапно вызвала обвинения со стороны США в адрес России в испытаниях некоего «противоспутникового оружия». При этом о таких испытаниях заявили уже несколько высокопоставленных чиновников США. Естественно, без предоставления каких бы то ни было доказательств.

Речь идет о том, что 15 ноября Минобороны РФ успешно провело испытания по ликвидации советского — давно не функционирующего спутника «Целина-Д». При этом в российском военном ведомстве подчеркнули:

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности».

Однако об опасности таких испытаний и в довольно резких тонах завили уже несколько высокопоставленных чиновников США. Естественно, без предоставления каких бы то ни было доказательств того, что обломки несли реальную угрозу МКС.

Стоит напомнить, 15 ноября экипаж МКС, состоящий из четырех американских, немецкого и двух российских космонавтов, обнаружил, что в непосредственной близости от станции пролетает скопление фрагментов мусора.

В Роскосмосе в свою очередь заявили, что на текущий момент проблем и угроз для космонавтов и в работе станции нет:

«Экипаж МКС штатно выполняет работы согласно программе полета. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден, согласно штатным процедурам, перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зеленой зоне».

А вот глава НАСА сходу обвинил Россию в испытаниях космического оружия.

«Я, как и госсекретарь Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком. Немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов — партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции», — подчеркнул Билл Нельсон.

nasa.gov /

Глава Госдепартамента США был более экспрессивен в своем заявлении.

«События 15 ноября ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», — отметил он.

Примерно в том же ключе высказались также представители Пентагона и еще ряд американских чиновников и политиков. Особенно показательно в этом отношении высказывание Космического командования ВС США.

«Россия 15 ноября 2021 года провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник («Космос-1408»), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите», — сообщили в ведомстве.

Важно понимать, что в самих испытаниях подобного рода уже давно никакого «особо криминала» нет. Сбивание своих спутников проводили уже несколько государств. И далеко не всегда это вызывало хоть какую-то реакцию США, о чем подробнее будет сказано ниже.

Пока же стоит подробнее рассказать, в рамках каких дипломатических договоренностей в мире обеспечивается мирный и демилитаризованный космос. И кто эти договоры пытается или обойти, или откровенно нарушить.

Дабы урегулировать статус космического пространства и его использования, в 1967 году между США, Британией и СССР был заключен «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». На текущий момент в него входит 110 государств. Этот документ предполагает сохранение за космическим пространством и небесными телами исключительно мирного статуса. А также запрещает размещение оружия в космосе, на Луне и иных объектах.

Известно, что Соединенные Штаты при этом начали разрабатывать противоспутниковое оружие еще в 50-х годах прошлого века. А первые попытки сбивать спутники ВС США датированы вообще 1959 годом.

Поэтому неудивительно, что первыми, кто попытался выйти из «Договора о космосе» и развернуть полноценную программу размещения оружия в космическом пространстве, были как раз США. В 1983 году в рамках «Стратегической оборонной инициативы», известной еще как «Звездные войны» и анонсированной Рональдом Рейганом, предполагалось размещение сети оружейных платформ в околоземном пространстве и «завоевание господства в космосе».

Это был очередной виток холодной войны, но уже довольно скоро США стало не до космических вооружений, а СССР уж и подавно.

twitter.com / United States Space Force

Однако инициатива Рейгана не забылась окончательно. И в 2019–2020 годах тогда еще президент США Дональд Трамп начал предпринимать шаги по реанимации «Стратегической инициативы». В 2019 году в Соединенных Штатах появился отдельный род космических войск, тех самых, командование которых сейчас обвиняет Россию в том, что мы сбили собственный спутник.

В середине 2020 года появился такой документ, как «Космическая мощь», являющийся, по сути, доктриной американских космических войск, который предполагает не только оборонительные, но и наступательные действия Соединенных Штатов в околоземном пространстве.

Кстати, если уж говорить о сбитых спутниках, то ранее подобные испытания приводили Китай и Индия в 2007 и 2019 годах соответственно. И Израиль в том же 2019 году озаботился, кстати, не без помощи Вашингтона системой противокосмической обороны, которая умеет сбивать не только спутники.

Понятно, только китайские испытания вызвали у представителей Вашингтона острую обеспокоенность. Сейчас Россию обвиняют в использовании противоспутникового оружия. А также обещают «адекватный ответ».

Есть мнение, что вся эта риторика нужна Соединенным Штатам в первую очередь для того, чтобы легализовать собственное наращивание космических вооружений, которое ведется с конца пятидесятых, невзирая ни на какие международные договоренности. Россия же в данном случае продолжает соблюдать все взятые еще Советским Союзом обязательства по мирному космосу. Но в случае роста напряженности в этой сфере нашей стране есть чем ответить. И ликвидация «Целины-Д» — наглядное тому подтверждение.

Есть у нас войска противокосмической обороны со своей славной историей. И странно было бы, если бы они не появились при такой активности «западных партнеров» в направлении милитаризации космоса. Стоит повториться, действия и СССР, и России в космосе всегда носили и носят мирный, а в крайнем случае сугубо оборонительный и ответный характер на самого разного рода «Стратегические инициативы» еще рейгановских, если не более ранних времен.

А в случае с «Целиной-Д» имеют место стандартные действия по «уборке» уже ненужного и неработающего советского наследия, которое, если уж на то пошло, просто в силу своих габаритов представляло на орбите куда большую опасность, чем облако мелких мусорных фрагментов. Тем более что, по заявлениям представителей Минобороны РФ, «фрагменты [мусора] внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования».

Иными словами, все риски сразу же были минимизированы, а само облако фрагментов с самого начала не представляло какой-то внезапной угрозы ни для космонавтов, ни для МКС в целом.