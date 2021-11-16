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Россия приостановила авиасообщение с Танзанией
Общество
Россия приостановила авиасообщение с Танзанией
flickr.com  /  jelalex1978

Москва, 16 ноября. Авиасообщение между Россией и Танзанией временно приостановлено. Такое заявление сделали в оперштабе по предотвращению распространения коронавируса.

Россияне не смогут отправиться в эту страну до 1 декабря включительно. Такое решение ведомство приняло из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

«Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно», — сообщили в штабе.

Не так давно стало известно, что с этого же времени россияне смогут отправиться в целый ряд стран. Оперштаб разрешил возобновить авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой, Катаром, Мексикой и Монголией.

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