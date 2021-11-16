Военный эксперт Кошкин назвал «операцией прикрытия» претензии США к РФ в космосе

Военный эксперт Андрей Кошкин проанализировал претензии США к России, касающиеся космической программы нашей страны. Во вторник в Министерстве обороны России сообщили, что 15 ноября РФ успешно провела испытания, в результате которых был поражен недействующий советский космический аппарат «Целина-Д».

«США доподлинно известно, что фрагменты сбитого аппарата не представляли и не будут нести угрозы для станций, аппаратов и космической деятельности», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем в космосе, что противоречит ранее заявленной позиции Москвы о недопустимости подготовки к «звездным войнам» — размещению оружия в космосе. Обвиняя Россию, госсекретарь США назвал действия Москвы «безрассудными и безответственными».

«События 15 ноября явно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», — цитирует слова Блинкена официальный сайт Госдепа США.

Global Look Press / Felix Zahn/photothek.net via www

Доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, политолог и военный эксперт Андрей Кошкин считает, что США, продвигая собственную программу «звездных войн», пытаются отвлечь внимание от своих милитаристских планов бездоказательными обвинениями в адрес России и Китая — главных конкурентов в области технологий.

Обращаем внимание: мнение эксперта является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Не секрет, что США пытаются занять и удержать лидерские позиции в освоении космического пространства, — отметил Кошкин в комментарии ФАН. — При этом военным экспертам известно, что у Пентагона есть серьезные планы, касающиеся милитаризации космоса. Например, напомню об американском проекте Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle — OTV). Это орбитальный испытательный корабль, который, насколько мне известно, может использоваться в том числе для “охоты” за спутниками, принадлежащими государствам, по мнению Вашингтона, представляющим опасность для США. Полагаю, под “опасными” для США государствами в Пентагоне подразумевают в первую очередь Россию и Китай. Поэтому, думаю, в самих США никого не удивляют заявления, что, дескать, Америке нужно себя обезопасить в том числе в космосе. В связи с этим напомню об указе 45-го президента США Дональда Трампа о “приватизации” Луны. Так что, по сути, политику, которую ведут Соединенные Штаты в отношении космоса, можно назвать “разнузданной”».

Федеральное агентство новостей /

Именно поэтому, по мнению эксперта, Вашингтону так необходимо прикрывать свои истинные намерения обвинениями в адрес России.

«Эта “операция прикрытия” организуется за счет провокационных выпадов в адрес России и Китая, — говорит политолог. — Думаю, цель заявлений, наподобие того, что позволил себе госсекретарь Блинкен, — сделать вид, что сами США могут стать жертвой “агрессии” в космосе, поэтому нужно выбивать все новые и новые деньги из послушных налогоплательщиков для защиты интересов Америки в космическом пространстве».

Андрей Кошкин напомнил о программе, провозглашенной в США в 1983 году на тот момент президентом Рональдом Рейганом, которая получила название «Звездные войны» («Стратегическая оборонная инициатива» — СОИ).

«Откровенно говоря, программа звездных войн, предложенная Рейганом, была утопической. Но это не значит, что идеи, которые высказывались в те годы, нереализуемы на новом витке научно-технического прогресса. США в силу разных причин потеряли роль гегемона на земле и теперь пытаются взять реванш, захватив лидерство в космосе. Вероятно, в Вашингтоне таким путем надеются вернуть себе возможность снова проводить гегемонистскую политику на земле. Вот почему США так активно стремятся сделать космос военным. А для оправдания этой политики им нужны нападки на Россию и Китай, что, как мы видим, и происходит достаточно регулярно», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит сотрудничество с США в области космических исследований. Песков выразил надежду, что это сотрудничество не станет жертвой русофобии. Опасения Вашингтона в Москве назвали совершенно беспочвенными.