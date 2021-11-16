Цена газа в ЕС превысила 1000 долларов за тысячу «кубов» впервые с 27 октября

Москва, 16 ноября. Стоимость голубого топлива в Европе на биржевых торгах поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 27 октября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти до 1002 долларов за 1 тыс. куб. м, или 85 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Совокупный рост цены сырья в ЕС с начала дня превысил 5%.

Причиной скачка котировок могло стать сокращение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они упали более чем на 10%, до 310,9 млн кубических метров в сутки с 345,7 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.

Кроме того, компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь. На это указывают данные платформ RBP и GSA Platform.