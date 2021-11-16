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Алла Пугачева перевела Бари Алибасову крупную сумму на ремонт после пожара в его квартире
Шоу-бизнес
Алла Пугачева перевела Бари Алибасову крупную сумму на ремонт после пожара в его квартире
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 ноября. Именитая певица Алла Пугачева оказала финансовую помощь основателю группы «На-На» и шоумену Бари Алибасову после пожара в его квартире. Примадонна перечислила продюсеру крупную сумму на ремонт.

О поддержке со стороны Пугачевой рассказал сын шоумена Бари Алибасов — младший. По его словам, певица откликнулась первой, когда у основателя «На-На» сгорела квартира.

«На следующий день после пожара она перевела миллион рублей на отцовский счет на ремонт. Наверняка сделала это исходя из того, что Бари Каримович был ей как коллега. И очень по духу близок», — поделился Алибасов-младший в беседе с Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева перевела Бари Алибасову крупную сумму на ремонт после пожара в его квартире
wikipedia.org / Бари Алибасов / CC BY-SA 4.0

Сын шоумена также вспомнил, как его отец создавал группу «На-На». Алибасову-старшему пришлось отбирать участников из 24 тысяч претендентов. Как пояснил его сын, благодаря опыту и интуиции продюсер мог спрогнозировать судьбу артиста на сцене на пять–десять лет вперед. Например, шоумен сразу понял, что Влад Топалов и Сергей Лазарев станут звездами, когда певцы появились на репетиционной базе «На-На»

«Когда увидел Киркорова, то для него тоже было очевидно — за этим человеком большое будущее», — заключил сын Алибасова.

Из-за пожара в квартире основатель поп-группы лишился не только имущества, но и любимого питомца — кота Чучи. Животное погибло при пожаре, из-за чего Алибасов несколько месяцев не мог прийти в себя.

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пугачева знаменитости алибасов
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