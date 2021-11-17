Политолог Макеева объяснила, зачем Литва обвиняет Россию в миграционном кризисе

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе пресс-конференции заявил, что беженцы попадают на польско-белорусскую границу через Москву. По его мнению, Россия связана с миграционным кризисом. Однако на самом деле, обвиняя РФ, Литва отрабатывает повестку западных кураторов. Об этом в разговоре с ФАН сказала политолог Наталья Макеева.

По словам политолога, если Литва и раньше во всех бедах обвиняла Россию, то теперь это стремление найти крайнего вышло за все допустимые рамки логики.

«Президента Литвы покусала Украина, и он откровенно бредит. Помните забавное стихотворение: «Куришь, пьет и не женат — это [Владимир] Путин виноват»? Ну так у этих персонажей та же картина, только на полном серьезе. В любой непонятной ситуации обвиняй во всем Россию — это их руководство к действию на все случаи жизни», — прокомментировала Макеева.

Она уверена, что такими заявлениями Литва просто в очередной раз отрабатывает повестку своих западных кураторов, причем по устаревшим схемам. Белоруссия и Россия для «уважаемых партнеров», как всегда, — это две стороны одного «зла».

Аббас Джума

«Обвинять [Александра] Лукашенко не очень получается, значит, открывай методичку и обвиняй Россию. Не важно, что глупо и безосновательно. Главное – делать это уверенно. Это же для Запада так привычно – сами создали проблему, сами придумали вину России, сами Россию в этом обвинили, а там уж не грех и санкции ввести! Сколько уже такого было…» — высказалась Макеева.

При этом Россия, как подчеркнула политолог, — последний крупный мировой игрок, реально играющий по правилам и соблюдающий все нормы международного права. Ведь именно российское руководство в лице Владимира Путина до сих пор пытается решать созданные Западом проблемы нормативно, как это было принято в «ялтинском мире». И это несмотря на то, что Вашингтон до сих пор считает Москву стороной, проигравшей холодную войну, и продолжает «вешать на нас всех собак».

«Рассматривая проблему беженцев, надо обратить внимание на два момента. Первый – кто вообще виноват в потоках беженцев, устремившихся в Европу? Кто создал невыносимые условия жизни в их странах? Ну уж точно не Россия, правда? Именно потребительское, высокомерное отношение сначала старушки-Европы, а потом США к странам, откуда сейчас беженцы устремляются в поисках лучшей жизни, стало причиной происходящего. То, что там творили «белые господа», является ничем иным, как откровенным зверством. Начиная от действий колонизаторов и заканчивая технологиями цветных революций, которые американские глобалистские элиты там обкатывали», — прокомментировала Макеева.

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Второй момент, по мнению политолога, — это наличие признаков «многоходовочки» в истории с беженцами на белорусско-польской границе. Ведь кто-то помог этим людям добраться до границы, кто-то покупал им билеты. Россия в этом не заинтересована. Макеева предположила, что явный интерес в кризисе как раз есть у тех сил, которые теперь обвиняют во всем Лукашенко и Путина. Заодно ЕС и США получают рычаг давления на Варшаву, в которой в политическом плане в последнее время все не так однозначно. В Польше в последнее время консервативные тенденции усиливаются, с «правами содомитов», как выразилась политолог, дело не продвигается. Эта страна оказалась слабым звеном в деле расчеловечивания людей.

«На мой взгляд, российскому руководству пора перестать на все эти дикие выходки отвечать глубокой озабоченностью. Что там у нас с экономическими отношениями с Литвой? Все еще развиваются? Так это поправимо», — заключила Макеева.

Ранее Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. Речь шла о совместных действиях по обороне границ Союзного государства и внеплановых учениях Украины и США у границ РФ.