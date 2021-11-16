Bloomberg: Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Берлин, 16 ноября. Сертификационный процесс в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2» вновь приостановлен, сообщает американское агентство Bloomberg.

Трубопровод из Россию в Германию, пролегающий по дну Балтийского моря, пока что не будет сертифицироваться. Журналисты издания сообщают об очередной приостановке процедуры, которая была инициирована Берлином.

Как считают представители Федерального сетевого агентства, оператор магистрали Nord Stream 2 обязан иметь организационную форму, которая будет соответствовать актуальному законодательству ФРГ.