Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 13:28
13:24
Общество
Власти Краснодарского края не закроют курорты зимой из-за COVID-19
13:22
Происшествия
Переулок в Новосибирске залило кипятком из-за порыва теплотрассы
13:21
Армия
Журналисты Daily Mail «отправили» Красную армию к границам Украины и насмешили читателей
13:21
Общество
В ФМБА заявили, что «МИР-19» эффективен против всех штаммов коронавируса
13:21
Происшествия
СК не подтвердил информацию о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
13:20
Общество
Тизер сериала по игре Halo появился на YouTube
13:19
Армия
Минобороны Азербайджана пожаловалось на обстрелы с армянской стороны
13:14
Шоу-бизнес
Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
13:11
Происшествия
Генпрокуратура РФ признала нежелательными 18 неправительственных организаций в 2021 году
13:10
Общество
Вакцину «Спутник V» за границей получили более 100 миллионов человек
Все новости

Bloomberg: Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
Экономика
Bloomberg: Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 16 ноября. Сертификационный процесс в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2» вновь приостановлен, сообщает американское агентство Bloomberg.

Трубопровод из Россию в Германию, пролегающий по дну Балтийского моря, пока что не будет сертифицироваться. Журналисты издания сообщают об очередной приостановке процедуры, которая была инициирована Берлином.

Как считают представители Федерального сетевого агентства, оператор магистрали Nord Stream 2 обязан иметь организационную форму, которая будет соответствовать актуальному законодательству ФРГ.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Bloomberg: Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
германия европа сертификация природный газ Северный поток — 2
Комментировать