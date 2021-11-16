Лондон, 16 ноября. Президент России Владимир Путин — это надежный партнер и уверенный дипломат, который обязательно добьется своего в борьбе за запуск «Северного потока — 2». К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Express.

Британцев привели в восторг «газовые трюки» Москвы на фоне топливного кризиса в Старом Свете. Пользователи Сети призывают официальный Лондон не присоединяться к общезападным антироссийским истерикам и вести дела с российским лидером напрямую. Путин — честный делец, который прямо говорит о том, как ведет дела, а не юлит, как европейские банкиры, указывают читатели.

«Всегда можно положиться на продавца, которому нужны ваши деньги. А Путин благотворительностью не занимается», — заметил Thor's Hammer.

«Я не удивлюсь, если ЕС отключит газ на своем конце, а потом обвинит Россию. Банковская система подводит богатую и властную западную элиту, та сталкивается с угрозой и пытается расширить ЕС на восток», — добавил The UnVaxed.

Федеральное агентство новостей /

Москва все равно запустит газопровод «Северный поток — 2», но к тому моменту, как это произойдет, европейцы могут банально замерзнуть. Великобритании не обязательно следовать на поводу у упрямости Брюсселя, предупреждают читатели Daily Express. Россия все равно добьется того, что ей принадлежит по праву, поэтому лучше начать с ней сотрудничать заранее, уверены британцы.

«России наплевать (на угрозы ЕС. — Прим. ФАН), у нее огромные запасы полезных ископаемых. Путин хочет, чтобы его новый трубопровод заработал безо всяких европейских ограничений, и я уверен, что он своего добьется. Европа попадет к нему в еще большую зависимость, и в этом нет ничего хорошего для Запада», — написал Razoredge.

«Клоунский цирк ЕС продолжает свое выступление... Будем надеяться, что эта помойная яма под названием ЕССР зимой замерзнет!» — резюмировали британцы.

Трансбалтийский газопровод «Северный поток — 2» полностью подготовлен к запуску. Об этом заявил замначальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников. Пропускная способность «СП-2» будет достигать 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Сейчас трубопровод ожидает завершения процесса сертификации.