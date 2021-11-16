«Оператор ГТС Украины»: страна лишится виртуального реверса газа из-за «СП-2»

Киев, 16 ноября. Запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» лишит Украину виртуального реверса голубого топлива, обеспечивавшего в 2021 году почти 90% импорта. Такое заявление сделала компания «Оператор ГТС Украины».

Европа, вероятно, утратит возможность пользоваться украинскими хранилищами сырья. В них в прошлом году хранилось порядка 10 миллиардов кубометров газа европейских компаний, отмечается в сообщении организации.

«В результате пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится», — говорится на сайте «Оператора ГТС Украины».

Киев не хочет терять доходы за транзит газа через Украину, поэтому до последнего будет пытаться всеми силами остановить «Северный поток — 2». Об этом заявил член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.