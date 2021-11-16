Власти Афганистана продадут 10 млн долларов для поддержки местной валюты

Кабул, 16 ноября. Центральный банк Афганистана продаст 10 млн долларов, чтобы поддержать местную валюту афгани, которая продолжает свое стремительное падение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В заявлении, опубликованном ЦБ, объявлено, что названная сумма будет выставлена на торги во вторник, 16 ноября. Примечательно, что предстоящий аукцион — первый в своем роде после прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).
Сообщается, что частные банки и форекс-трейдеры могут участвовать в аукционе. На торгах предлагается заплатить за доллары в афгани, заявил Центробанк.
Afghanistan's central bank is selling $10 million dollars to support the currency which has been tumbling to record lows, the first such auction under the new Taliban regime https://t.co/lBtBpVHK7I— Bloomberg (@business) November 16, 2021
Проведение данного мероприятия является вынужденным и связано с тем, что банковская система южноазиатского государства испытывает серьезные проблемы после решения США заморозить более 9 млрд долларов афганских активов, находящихся за пределами страны. Вашингтон объяснил свои действия опасениями по поводу продолжающихся связей нового режима с терроризмом, нарушениями прав человека и неспособностью талибов сформировать инклюзивное правительство.
Согласно данным Bloomberg, накануне афгани потерял еще 2,7% себестоимости и обновил исторический минимум, достигнув отметки 93,89 за доллар.
د افغانی په ارزښت کې خورا بې ساری کموالی له امله د لوږې مخ په زیاتېدونکی کړکیج او د امريکايي ډالرو پر مقابل کی د افغانيو ارزښت په تېرو دوو لسيزو کې تر ټولو ټيټې کچې ته#Afghani #Currency #Valie #Low #Doller #Highhttps://t.co/wnAwNAxJc2— Afghan Now (@NowAfghan) November 16, 2021
Ранее на этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала ослабить санкции в отношении Афганистана. Группа активистов обратилась к ООН и международным финансовым институтам с требованием скорректировать существующие ограничения, влияющие на хозяйственный сектор государства.
«Экономика и социальные службы Афганистана разваливаются, и афганцы по всей стране уже страдают от острого недоедания», — заявил сотрудник HRW Джон Сифтон.
“If the Taliban and the international community don’t pay attention and do not help people, everybody will die.”— Human Rights Watch (@hrw) November 11, 2021
Afghanistan is in crisis. Governments must act urgently. https://t.co/xAFyXTl3Um pic.twitter.com/4NHyOQnAOK
1 Организация запрещена на территории РФ.