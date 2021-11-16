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Власти Афганистана продадут 10 млн долларов для поддержки местной валюты
Весь мир
Власти Афганистана продадут 10 млн долларов для поддержки местной валюты
Global Look Press  /  Saifurahman Safi / XinHua

Кабул, 16 ноября. Центральный банк Афганистана продаст 10 млн долларов, чтобы поддержать местную валюту афгани, которая продолжает свое стремительное падение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В заявлении, опубликованном ЦБ, объявлено, что названная сумма будет выставлена на торги во вторник, 16 ноября. Примечательно, что предстоящий аукцион — первый в своем роде после прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Сообщается, что частные банки и форекс-трейдеры могут участвовать в аукционе. На торгах предлагается заплатить за доллары в афгани, заявил Центробанк. 

Проведение данного мероприятия является вынужденным и связано с тем, что банковская система южноазиатского государства испытывает серьезные проблемы после решения США заморозить более 9 млрд долларов афганских активов, находящихся за пределами страны. Вашингтон объяснил свои действия опасениями по поводу продолжающихся связей нового режима с терроризмом, нарушениями прав человека и неспособностью талибов сформировать инклюзивное правительство.

Согласно данным Bloomberg, накануне афгани потерял еще 2,7% себестоимости и обновил исторический минимум, достигнув отметки 93,89 за доллар.

Ранее на этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала ослабить санкции в отношении Афганистана. Группа активистов обратилась к ООН и международным финансовым институтам с требованием скорректировать существующие ограничения, влияющие на хозяйственный сектор государства.

«Экономика и социальные службы Афганистана разваливаются, и афганцы по всей стране уже страдают от острого недоедания», — заявил сотрудник HRW Джон Сифтон.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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