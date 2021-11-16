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Невролог Жуков объяснил, почему остеохондроз не требует особого лечения
Общество
Невролог Жуков объяснил, почему остеохондроз не требует особого лечения
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Остеохондроз в большинстве случаев не требует особого лечения. Об этом в беседе с ФАН рассказал врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков.

«Википедия» описывает остеохондроз как «термин-историзм в русской медицинской терминологии». Ранее врачи так называли дегенеративные изменения межпозвонкового диска. По словам специалиста, эти «изменения» являются естественными и встречаются практически у каждого человека.

«Остеохондроз есть фактически у всех людей. Сам по себе он не требует ни лечения, ни наблюдения. Так уж исторически сложилось в России, что остеохондроз считался заболеванием. По факту же, если вам делают рентген или МРТ и в заключении пишут «остеохондроз», это следует читать как «у вас просто обычный позвоночник», и точка», — подчеркнул специалист.

Невролог Жуков объяснил, почему остеохондроз не требует особого лечения
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как объяснил Жуков, если в процессе диагностики выявили грыжи межпозвонкового диска или секвестры, то лечение может потребоваться. Эти случаи, скорее, исключение, поскольку 93% грыж не требуют никаких действий вообще, тем более оперативного вмешательства.

«При болях в спине не надо сразу же самостоятельно бежать на МРТ. Достаточно просто посетить невролога. Если попадете к хорошему врачу, то, скорее всего, он вас не отправит на МРТ. Подавляющее большинство процедур МРТ, которые делаются у нас, абсолютно бесполезны. Головные боли, боли в спине, мигрени — это не показание сразу делать данную процедуру», — сказал Жуков.

К слову, боли в спине могут вызывать большое количество заболеваний, например, воспаление почек. Острая боль внизу живота или с одной стороны нижней части спины — это основные признаки наличия камней в почках. И в этом случае с походом к врачу лучше не затягивать.

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