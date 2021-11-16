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Научный директор РВИО Мягков: правда о большем числе панфиловцев не умаляет их подвига
Армия
Научный директор РВИО Мягков: правда о большем числе панфиловцев не умаляет их подвига
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 16 ноября. Правда о числе героев-панфиловцев, погибших в 1941 году под Москвой, не умаляет их подвига. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он напомнил, что 16 ноября исполняется 80 лет со дня сражения у разъезда Дубосеково, где 28 панфиловцев смогли временно остановить на 40-километровом фронте наступление превосходящих сил 2-й танковой дивизии вермахта, что имело большое значение для обороны Москвы. Этот эпизод до сих пор вызывает споры среди историков, передает РИА Новости.

«Действительно, дискуссии по истории героев-панфиловцев ведутся и будут вестись, но ни у кого не должно быть сомнений, что они — реальные люди и настоящие герои, которые ценой своих жизней остановили железный поток немецких танков, прорывавшихся к Москве», — пояснил Мягков.

Научный директор РВИО отметил, что панфиловцы в течение четырех часов под шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков из 50. Большинство бойцов этого отряда погибли, остальные были тяжело ранены, но после этого боя враг отступил. В наши дни существуют исследователи, считающие, что история героев-панфиловцев «преувеличена» и «приукрашена».

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