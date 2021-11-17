Москва, 17 ноября. Водитель Mercedes погиб при остановке на МКАД. ДТП произошло 17 ноября примерно в 6:00 на 75-м километре внешней стороны МКАД.

В Госавтоинспекции Москвы ФАН сообщили, что водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на стоящий из-за неисправности Mercedes. Известно, что машина находилась на проезжей части не более минуты.

«В момент аварии 20-летний водитель автомобиля Mercedes находился на дороге у передней части автомобиля. От полученных травм он скончался на месте», — добавили в ГИБДД.

По последним данным, к 9:00 движение транспорта на этом участке дороги удалось восстановить. Сотрудники полиции ведут проверку по факту аварии.

Ранее ФАН писал, что в Сети опубликовали видео «полета» белого легкового автомобиля, водитель которого явно куда-то спешил. Сам житель Краснодара не пострадал, однако транспортное средство получило несколько механических повреждений.