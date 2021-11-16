Лукашенко намерен 16 ноября попросить Путина о помощи в решении миграционного кризиса

Минск, 16 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен попросить российского коллегу Владимира Путина о помощи в решении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Белорусский президент планирует пообщаться с Путиным 16 ноября. Лукашенко не исключил, что попросит президента России о содействии в решении ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко повторно обсудит с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на польско-белорусской границе. Уточнялось, что Меркель взяла перерыв, чтобы обсудить этот вопрос с другими членами Евросоюза.