Алекс Сааб отказался признать вину перед судом в США

Майами, 16 ноября. Венесуэльский дипломат Алекс Сааб заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег в ходе заседания федерального суда Майами. Об этом сообщает агентство Telesur.

Cааб подчеркнул, что не намерен сотрудничать с американскими властями, которые осуществляют жесткую экономическую блокаду по отношению к Венесуэле, «ни при каких обстоятельствах».

#Venezuela | Alex Saab pleaded not guilty to a money laundering charge. Through this politically motivated accusation, the U.S. seeks to punish him for helping the Venezuelan government counteract the impact of unilateral economic sanctions. #FreeAlexSaabhttps://t.co/4UXpC2YJXV — teleSUR English (@telesurenglish) November 15, 2021

«Я предстану перед судом, сохраняя свое достоинство. Я не совершал никаких преступлений и не собираюсь помогать Правительству США, которое ввело серьезные санкции против Венесуэлы», — заявил Сааб.

Дипломат обвиняется в «заговоре с целью легализации капитала» в ходе жилищного строительства в Венесуэле, которое, по заявлениям американских властей, «помогло президенту Николасу Мадуро получить выгоду» от импорта продовольствия через Местные комитеты по поставкам и производству (CLAP), занимающиеся оказанием помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Алекс Сааб был задержан властями Кабо-Верде 12 июня 2020 года, когда его самолет, который направлялся из Венесуэлы в Иран, приземлился для заправки. Поводом для задержания стали обвинения со стороны США в причастности Сааба к отмыванию в американских банках 350 млн долларов.

Chavistas ride through Caracas demanding the release of Venezuelan diplomat Alex Saab???????? They’re riding to the embassy of Cuba to show solidarity with the Cuban people ????@camilapress pic.twitter.com/KFjd3ojrkB — Kawsachun News (@KawsachunNews) November 15, 2021

Реальным поводом задержания дипломата является его деятельность, связанная с поставками в Венесуэлу, которая несколько лет находится под жесточайшими санкциями США и стран ЕС, продуктов питания, медикаментов и топлива.

Хотя суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) вынес вердикт о незаконности задержания Сааба, Конституционный суд Кабо-Верде одобрил 7 сентября экстрадицию дипломата. В случае вынесения обвинительного приговора Сааб получит 20 лет лишения свободы в тюрьме.

«У Сааба были документы, подтверждающие его участием в гуманитарной миссии. Однако власти Кабо-Верде скрыли эти документы, отказали ему в медицинской помощи и нарушили основные права», — заявил Мадуро, обвинивший США в похищении гражданина Венесуэлы.

Ранее Министерство юстиции США отозвало семь из восьми обвинений, выдвинутых против дипломата из-за отсутствия доказательств, указывающих на отмывание денег, в котором обвиняют Сааба.