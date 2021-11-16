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Алекс Сааб отказался признать вину перед судом в США

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 12:32
Весь мир
Алекс Сааб отказался признать вину перед судом в США
pixabay.com  /  ohioduidefense/PD

Майами, 16 ноября. Венесуэльский дипломат Алекс Сааб заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег в ходе заседания федерального суда Майами. Об этом сообщает агентство Telesur.

Cааб подчеркнул, что не намерен сотрудничать с американскими властями, которые осуществляют жесткую экономическую блокаду по отношению к Венесуэле, «ни при каких обстоятельствах».

«Я предстану перед судом, сохраняя свое достоинство. Я не совершал никаких преступлений и не собираюсь помогать Правительству США, которое ввело серьезные санкции против Венесуэлы», — заявил Сааб.

Дипломат обвиняется в «заговоре с целью легализации капитала» в ходе жилищного строительства в Венесуэле, которое, по заявлениям американских властей, «помогло президенту Николасу Мадуро получить выгоду» от импорта продовольствия через Местные комитеты по поставкам и производству (CLAP), занимающиеся оказанием помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Алекс Сааб был задержан властями Кабо-Верде 12 июня 2020 года, когда его самолет, который направлялся из Венесуэлы в Иран, приземлился для заправки. Поводом для задержания стали обвинения со стороны США в причастности Сааба к отмыванию в американских банках 350 млн долларов.

Реальным поводом задержания дипломата является его деятельность, связанная с поставками в Венесуэлу, которая несколько лет находится под жесточайшими санкциями США и стран ЕС, продуктов питания, медикаментов и топлива.

Хотя суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) вынес вердикт о незаконности задержания Сааба, Конституционный суд Кабо-Верде одобрил 7 сентября экстрадицию дипломата. В случае вынесения обвинительного приговора Сааб получит 20 лет лишения свободы в тюрьме.

«У Сааба были документы, подтверждающие его участием в гуманитарной миссии. Однако власти Кабо-Верде скрыли эти документы, отказали ему в медицинской помощи и нарушили основные права», — заявил Мадуро, обвинивший США в похищении гражданина Венесуэлы.

Ранее Министерство юстиции США отозвало семь из восьми обвинений, выдвинутых против дипломата из-за отсутствия доказательств, указывающих на отмывание денег, в котором обвиняют Сааба.

Алекс Сааб отказался признать вину перед судом в США
Федеральное агентство новостей /

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сша суд алекс сааб
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