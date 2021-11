Алекс Сааб отказался признать вину перед судом в США

Майами, 16 ноября. Венесуэльский дипломат Алекс Сааб заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег в ходе заседания федерального суда Майами. Об этом сообщает агентство Telesur.

Cааб подчеркнул, что не намерен сотрудничать с американскими властями, которые осуществляют жесткую экономическую блокаду по отношению к Венесуэле, «ни при каких обстоятельствах».

#Venezuela | Alex Saab pleaded not guilty to a money laundering charge. Through this politically motivated accusation, the U.S. seeks to punish him for helping the Venezuelan government counteract the impact of unilateral economic sanctions. #FreeAlexSaabhttps://t.co/4UXpC2YJXV