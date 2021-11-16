В конкурсе Минсельхоза РФ «Вкусы России» победила суздальская медовуха

Владимир, 16 ноября. В национальном конкурсе «Вкусы России» участвовало 9 владимирских брендов: муромский калач, покровский пряник, владимирский перепел и шесть продуктов из Суздаля. Победителей выбирали в восьми номинациях. Суздальская безалкогольная медовуха победила в номинации «Заходите на огонек», сообщают «Владимирские ведомости».

Россияне голосовали за полюбившиеся продукты на сайте «Вкусы России». На днях подвели итоги голосования. Среди самых популярных продуктов — ямальская оленина, уральская шишка в шоколаде, камчатская нерка, федосихинские пельмени, кубанский борщ, ставропольские яблоки, астраханская осетровая икра и медовуха из Суздаля. Среди брендов, которые влияют на развитие туристического потенциала региона, — югорская строганина и карельская ряпушка.

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