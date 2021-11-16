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Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 12:17
Политика
Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией
Федеральное агентство новостей

Минск, 16 ноября. Минск не будет препятствовать намерениям польских властей построить стену и полностью закрыть границу с Белоруссией. С таким парадоксальным заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко поставил официальную Варшаву в тупик неожиданной реакцией на угрозы со стороны стран ЕС. Вместо того, чтобы открыто выражать озабоченность и опасения в связи с поведением стран коллективного Запада, белорусский политик решил демонстративно принял навязываемые ему правила. Если Брюсселю нечего делать, он отказывается от диалога и строит стены — Минск не будет ему в этом препятствовать, подчеркнул политик.

«Вместо поиска совместно с белорусской стороной решений Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Да ради бога! Если больше нечем заниматься, мы не возражаем», — заметил белорусский лидер.

Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией
Global Look Press / Attila Husejnow

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно намекал на то, что республика одним хитрым маневром может оставить стянувшую к границам войска Польшу в дураках. Так, например, в ходе одного из заседаний политик предложил не проводить беженцев через Польшу и перебрасывать их самолетами напрямую в Мюнхен — там уже заявили о готовности принять мигрантов.

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Все новости / Политика / Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу с Белоруссией
беженцы мигранты белоруссия польша лукашенко граница кризис
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