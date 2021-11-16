Шура признался, что хотел покинуть шоу «Суперстар!» из-за недружелюбной обстановки

Москва, 16 ноября. Российский певец Александр Медведев, выступающий под сценическим псевдонимом Шура, признался, что хотел уйти с шоу «Суперстар! Возвращение». Артист чуть не решился на этот шаг из-за недружелюбной атмосферы.

Исполнитель хита «Холодная луна» принимал участие в проекте еще в 2007 году и тогда тоже хотел покинуть его, но все же остался в шоу. Однако на этот раз общение с коллегами снова едва не подтолкнуло его к уходу.

«Я и в этом году хотел уйти на второй программе, потому что у нас не очень дружелюбная обстановка была за кулисами. Вроде, тебе ходят все улыбаются, как говорится, в глаза — все божья роса», — пожаловался Шура в интервью Passion.ru.

Особенно Медведеву не понравилась фраза певицы Лолиты, заявившей, что участников «Суперстар!» «20 лет никто не видел». По словам исполнителя, это совсем не про него, поскольку он работает всю жизнь.

Однако певец увидел в проекте и множество позитивных моментов. Например, ему нравятся красивая картинка и музыкальная составляющая. К каждому хиту сделали оригинальную аранжировку, кроме того, участникам разрешили исполнить новые песни.

«Мы тут дружнее были, чем 13 лет назад в том шоу, но все равно терочки такие мелкие проходили. Но это нормально, это же шоу-бизнес, это же конкурс — тут надо выживать», — подытожил артист.

Ранее Шура перепел на шоу «Суперстар!» хит Аллы Пугачевой «Белый снег». Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил номер певца и язвительно отозвался о его выступлении.