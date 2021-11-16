Корреспондент «Интерфакса» в Грузии Эдуард Гаспаров умер в 80 лет

Тбилиси, 16 ноября. Известный грузинский журналист Эдуард Гаспаров ушел из жизни. Ему было 80 лет. О причинах смерти не сообщается.

Эдуард Гаспаров родился в 1941 году. Получил диплом журналиста Тбилисского государственного университета. Отправился работать в газету «Молодежь Грузии». Потом стал старшим редактором газеты «Грузинформ». В 90-х годах стал сотрудничать с «Интерфаксом». Собственным корреспондентом агентства в Тбилиси стал в 2004 году.

Несмотря на трудные условия, в которых ему пришлось трудиться, он оставался верен своей профессии и обладал настоящим репортерским даром, стараясь давать полную и яркую картину происходящего в стране. Гаспаров работал в «Интерфаксе» до последних дней своей жизни.