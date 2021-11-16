Джо Байден три раза в 2021 году отправлял на доработку пакет санкций против России

Вашингтон, 16 ноября. Президент США Джозеф Байден уже трижды в этом году отклонил пакет санкций против России. Он заявлял, что предложенные меры недостаточно жесткие.

Санкции выдвигал совет национальной безопасности США, сообщает газета Politico.

«Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно», — пишут журналисты.

Источник в Белом доме сообщил Politico: Байден не хотел, чтобы ограничения причинили вред российскому народу. Президенту нужно, чтобы санкции были хорошо продуманными.

Недавно появилась информация, что американцы недовольны работой своего президента. Опрос показал, что граждане США стали более несчастными.