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Министерство труда России утвердило даты праздников и выходных на 2022 год

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 12:03
Общество
Министерство труда России утвердило даты праздников и выходных на 2022 год
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Почти треть следующего года россияне смогут отдыхать от работы с учетом обычных выходных и праздничных дней. Минтруд России представил производственный календарь на 2022 год.

Выходные у граждан начнутся уже с 31 декабря. Новогодние каникулы и нерабочие праздничные дни продлятся с первого дня года по 9 января. Всего 16 рабочих дней в месяце ждет граждан, работающих в пятидневном режиме.

Следующий праздничный день пройдет 23 февраля, в День защитника Отечества. Весной граждан ждут продолжительные выходные, приуроченные к Международному женскому дню 8 марта. Далее ожидают дополнительные выходные в июне, а потом — в ноябре.

В дальнейшем удастся отдохнуть только в мае — с 1 по 3 и с 7 по 10 числа. Всего в 2022 году, с учетом всех праздников и нерабочих дней, россиян ждет 120 дней отдыха. За весь году получается почти четыре месяца.

Петербургские власти начали готовить город к ближайшим праздничным дням. Смольный выделил почти 34 миллиона рублей на новогодние украшения.

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