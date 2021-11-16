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Россия планирует «озеленить» экономику к 2050 году
Экономика
Россия планирует «озеленить» экономику к 2050 году
wikipedia.org  /  german ramirez / CC0

Москва, 16 ноября. Отечественная экономическая система будет полностью экологизирована в течение тридцати лет, пишет журнал «Профиль».

«Зеленая» трансформация будет проходить через различные отрасли национальной экономики, в результате чего Россия выйдет на совершенно новый уровень с другими показателями роста ВВП, экспорта, доходов граждан и трудового рынка.

Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов ранее однозначно заявил, что Москва пойдет по пути экологизации экономики, чтобы поддерживать курс на развитие и модернизацию.

Интенсивный сценарий предполагает, что «зеленый» энергопереход будет стоить России примерно 90 трлн рублей, которые будут потрачены до 2050 года. Каждый год государство будет тратить по 3,2 трлн рублей, чтобы следовать активной декарбонизации.

Предполагается, что страна, используя возможности атомной и водородной энергетики, займет долю в 20% от глобального рынка водорода. Вместе с этим, Россия продолжит использовать экологичный газ и воспользуется преимуществами газопровода «Северный поток — 2». Не стоит забывать и о высокой поглощающей способности экологической среды нашей страны, которая может похвастаться большим количеством лесов и болот.

Также Москве предстоит создать эффективное и грамотное экологическое законодательство, чтобы прокладывать дорогу новым изменениям в экономике. По прогнозу Минэкономразвития, размер внутреннего валового продукта РФ к 2050 году прибавит 147% и достигнет 264 трлн рублей. К примеру, в прошлом году ВВП равнялся 107 трлн рублей.

«Но потенциально кейс с выработкой ветряной энергии, энергии океана, а также производством водорода не только через газ, но и через воду может принести огромные доходы, сопоставимые с продажами нефтегаза и угля. Правда, ждать этого все равно стоит не раньше, чем лет через 15», — делится своими ожиданиями сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Сейчас представители Министерства финансов России изучают перспективы выпуска специальных «зеленых» государственных облигаций. Для этого ведомство знакомится с опытом других государств.

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