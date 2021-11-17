Аналитик Сидоров: Высокие цены на бензин повышают социальное напряжение в США

Цена бензина в США — это маркер благополучия, ее высокая стоимость повышает социальное напряжение внутри страны. Об этом ФАН рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Проблема для США

Рост цен на горючее топливо превратился в серьезную проблему для США. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Администрация президента Джо Байдена понимает, что высокие цены на нефть невыгодны для американской экономики. Но при этом сделать что-либо для исправления ситуации у Вашингтона пока не получается.

Средняя стоимость бензинового топлива в США уже достигла 3,4 доллара за галлон или 0,9 доллара за литр, что является историческим максимумом с 2014 года. Для сравнения: ценник на галлон бензина в 2016 году равнялся 1,9 доллара.

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Вашингтон мог бы снизить цены на сырье увеличением предложения, но многие нефтяные корпорации Запада мало вкладывались в увеличение нефтедобычи, так как последнее время более популярна повестка на экологизацию.

Рост социального напряжения

Как отметил Федор Сидоров, рост цен на нефть на мировом рынке прямо влияет на стоимость топлива внутри страны. А цена бензина в США — это маркер благополучия. Америка всегда гордилась тем, что стоимость топлива для граждан держится на низких уровнях. Потому в США очень популярны автомобили с большими объемами двигателей и большим расходом — доступное топливо делало возможным и не очень затратным вопрос содержания таких авто.

«Сейчас рост стоимости бензина становится фактором увеличения социальной напряженности в стране и первоочередная задача администрации Белого дома — способствовать снижению цен. Для этого можно открыть стратегические запасы (что, правда, противоречит вопросам национальной безопасности, запасы США всегда хранят на случай войны). Или можно нарастить объем фрекинговой добычи нефти — это, по сравнению с традиционным способом производства нефти, намного быстрее», — пояснил Федор Сидоров.

Федеральное агентство новостей /

Но, заметил аналитик, Джо Байден в своей предвыборной программе выступал за запрет технологии фрекинга, так как это сильно вредит природе. Потому усилия последних месяцев президент США направил в сторону ОПЕК+, но альянс действует не в интересах США, а для поддержания стабильности добычи в странах картеля.

«В США, получается, складывается сложная ситуация, когда простых и быстрых решений проблемы с ростом цен на бензин нет. В перспективе возможно, что США сократят собственный экспорт, будут направлять свою нефть на НПЗ, а также увеличивать импорт нефти из России, так как наш сорт Urals оптимально подходит для американских производителей. Для резкого снижения стоимости нефти на мировом рынке сейчас и в обозримой перспективе поводов нет», — заключил Федор Сидоров.

Как считают в ОПЕК, в 2022 году основной прирост нефти на рынке будет обеспечиваться Российской Федерацией и США, а сейчас повестка во многом определяется договоренностями в рамках ОПЕК+, по которым страны-экспортеры нефти понемногу восстанавливают допандемийные уровни добычи.