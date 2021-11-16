Представитель компании «Кронштадт»: самолеты и корабли смогут управлять роем ударных БПЛА

Дубай, 16 ноября. Боевые самолеты и корабли смогут координировать действия группы авиационных беспилотников благодаря новой системе управления. Об этом сообщил представитель российской компании «Кронштадт».

По его словам, новинка обеспечивает интеграцию беспилотников в единое информационное поле с самолетами и кораблями. Эта разработка значительно разгружает оператора и обеспечивает строевое применение техники с использованием искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Представленное на Dubai Airshow 2021 новое автоматизированное рабочее место оператора для управления группой беспилотников может быть установлено на самолет или корабль. Таким образом, можно оборудовать воздушные и корабельные носители и осуществлять управление группировками в интересах межвидовых формирований Вооруженных сил России», — сказал он.

Ранее генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что экспортная версия российского беспилотника «Орион» сможет работать при помощи спутниковой связи с использованием иностранных космических аппаратов.