Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар

Москва, 16 ноября. Ограничения на регулярные и нерегулярные полеты из России на Кубу, в Мексику и Катар будут сняты с 1 декабря, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Россияне смогут отправиться в целый ряд стран с начала декабря. Авиасообщение будет возобновлено с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой, Катаром, Мексикой и Монголией. Продажи билетов на 1 декабря и другие даты еще не стартовали. Вместе с тем увеличится количество авиарейсов в Италию, Вьетнам, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.

Ранее стало известно, что Израиль начал впускать привитых российской вакциной «Спутник V» туристов при соблюдении некоторых условий. Вакцинированным «Спутником V» придется сидеть на карантине до получения результатов серологического теста.