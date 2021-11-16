Фармацевты Турции заявили о дефиците важных препаратов

Анкара, 16 ноября. Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) выразила обеспокоенность в связи с тем, что в стране наблюдается серьезная нехватка лекарств. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам 43-го конгресса аптечных работников республики.

Правовая группа призвала власти обновить свою политику ценообразования на лекарства, отметив, что ситуация с каждым днем становится все более удручающей.

«Если наши фармацевты не могут предложить медикаменты своим клиентам и наши пациенты не могут получить доступ к своим лекарствам, в которых они нуждаются, это происходит из-за текущей политики ценообразования. Ситуация связана с указом о ценах на препараты, который не обновлялся в течение 14 лет, и тем фактом, что внутренняя политика в медицинской сфере не находится на желаемом уровне», — отмечается в заявлении TEB.

Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlaç Fiyat Kararnamesi hakkındaki çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilaç krizi daha fazla derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hâle gelecek, halk sağlığı geri dönülmez biçimde yara alacaktır.

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Как подчеркнули фармацевты, их долг заключается в том, чтобы предупредить общественность перед лицом усугубляющегося кризиса. Работников аптек пытаются заставить замолчать о проблеме, что является неприемлемым, сказано в заявлении.

«Хотя мы против повышения цен на лекарства, текущий обменный курс евро составляет около 11 лир, в то время как обменный курс, используемый для ценообразования лекарств, — 4,57 лиры. Разрыв между ними постепенно увеличивается, и количество лекарств, которые невозможно найти на рынке, растет день ото дня. К сожалению, это не первый медицинский кризис, с которым мы сталкиваемся», — утверждают фармацевты.

Согласно заявлению ассоциации, пока Министерство здравоохранения Турции и фармацевтические компании не придут к соглашению об обменном курсе, аптеки не смогут закупить многие препараты и обеспечить пациентов необходимыми лекарствами.

Türk Eczacılar Birliği: Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyizhttps://t.co/MrCXoiLyrC pic.twitter.com/LFPhdbQML8 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 15, 2021

Фармацевты предупредили, что если их призыв к обновлению указа о ценах на медикаменты не будет принят государственными органами, то еще большее количество лекарств станет недоступным, а общественное здравоохранение значительно пострадает.

Кризис в лекарственной сфере

Основной причиной нехватки медицинских товаров является потеря стоимости турецкой лиры. С начала года национальная валюта республики обесценилась более чем на 40%, сейчас ее курс составляет 10,21 за доллар (в январе было около 7 за доллар). Крупные фармацевтические компании в настоящее время повышают цены на медикаменты, чтобы не снижать свою маржу от продаж лекарств в стране.

Ранее Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) объявила, что испытывает катастрофические трудности с поставками порядка 645 различных препаратов, что может грозить республике серьезным лекарственным кризисом. Таким образом, в преддверии зимы граждане рискуют оказаться без таких жизненно важных медицинских средств, как инсулин, сезонные лекарства от простуды, антибиотики и обезболивающие.

Председатель Палаты фармацевтов Диярбакыра Махмут Серт в интервью турецкой службе Sputnik объяснил, что цены на препараты должны определяться в соответствии с экономическим климатом и ежегодными корректировками на рост валютных курсов. По его мнению, республике также необходимо работать над созданием более надежной системы отечественного фармацевтического производства, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставщиков.

ÖZEL | Eczacılar: 645 kalem ilaç piyasada yok, önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek https://t.co/wpK7zuJOzj pic.twitter.com/U54NP4MMXP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2021

В целом за последнее время в турецкой системе здравоохранения было выявлено множество недостатков. В некоторых провинциях пациенты годами ждут вызова на операцию, а записаться на прием к врачу стало невероятно сложно.