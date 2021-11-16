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Фармацевты Турции заявили о дефиците важных препаратов
Весь мир
Фармацевты Турции заявили о дефиците важных препаратов
Global Look Press  /  Mustafa Kaya / Xinhua

Анкара, 16 ноября. Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) выразила обеспокоенность в связи с тем, что в стране наблюдается серьезная нехватка лекарств. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам 43-го конгресса аптечных работников республики.

Правовая группа призвала власти обновить свою политику ценообразования на лекарства, отметив, что ситуация с каждым днем становится все более удручающей.

«Если наши фармацевты не могут предложить медикаменты своим клиентам и наши пациенты не могут получить доступ к своим лекарствам, в которых они нуждаются, это происходит из-за текущей политики ценообразования. Ситуация связана с указом о ценах на препараты, который не обновлялся в течение 14 лет, и тем фактом, что внутренняя политика в медицинской сфере не находится на желаемом уровне», — отмечается в заявлении TEB.

Как подчеркнули фармацевты, их долг заключается в том, чтобы предупредить общественность перед лицом усугубляющегося кризиса. Работников аптек пытаются заставить замолчать о проблеме, что является неприемлемым, сказано в заявлении.

«Хотя мы против повышения цен на лекарства, текущий обменный курс евро составляет около 11 лир, в то время как обменный курс, используемый для ценообразования лекарств, — 4,57 лиры. Разрыв между ними постепенно увеличивается, и количество лекарств, которые невозможно найти на рынке, растет день ото дня. К сожалению, это не первый медицинский кризис, с которым мы сталкиваемся», — утверждают фармацевты.

Согласно заявлению ассоциации, пока Министерство здравоохранения Турции и фармацевтические компании не придут к соглашению об обменном курсе, аптеки не смогут закупить многие препараты и обеспечить пациентов необходимыми лекарствами.

Фармацевты предупредили, что если их призыв к обновлению указа о ценах на медикаменты не будет принят государственными органами, то еще большее количество лекарств станет недоступным, а общественное здравоохранение значительно пострадает.

Кризис в лекарственной сфере

Основной причиной нехватки медицинских товаров является потеря стоимости турецкой лиры. С начала года национальная валюта республики обесценилась более чем на 40%, сейчас ее курс составляет 10,21 за доллар (в январе было около 7 за доллар). Крупные фармацевтические компании в настоящее время повышают цены на медикаменты, чтобы не снижать свою маржу от продаж лекарств в стране.

Ранее Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) объявила, что испытывает катастрофические трудности с поставками порядка 645 различных препаратов, что может грозить республике серьезным лекарственным кризисом. Таким образом, в преддверии зимы граждане рискуют оказаться без таких жизненно важных медицинских средств, как инсулин, сезонные лекарства от простуды, антибиотики и обезболивающие.

Председатель Палаты фармацевтов Диярбакыра Махмут Серт в интервью турецкой службе Sputnik объяснил, что цены на препараты должны определяться в соответствии с экономическим климатом и ежегодными корректировками на рост валютных курсов. По его мнению, республике также необходимо работать над созданием более надежной системы отечественного фармацевтического производства, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставщиков.

В целом за последнее время в турецкой системе здравоохранения было выявлено множество недостатков. В некоторых провинциях пациенты годами ждут вызова на операцию, а записаться на прием к врачу стало невероятно сложно.

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