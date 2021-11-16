Лукашенко: Запад наращивает ударную группировку войск на границе с Белоруссией

Минск, 16 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 20 тысяч иностранных военнослужащих сосредоточены у границ республики.

По его словам, в настоящее время на польско-белорусской границе находятся не только пограничники, но и регулярные войска с бронетехникой и авиацией.

«Там наращивается ударная группировка войск: на сегодняшний день примерно до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США», — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, однако приказа о размещении военных на границе республики пока не отдавалось.

Ранее Александр Лукашенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых обсуждалось урегулирование миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. Лидеры двух стран проанализировали возможные сценарии развития событий и пути их решения, а также договорились об оказании гуманитарной помощи мигрантам, передает ytro.news.