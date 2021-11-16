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Государственный советник Крупнов предложил создать в России фонд защиты туристов
Общество
Государственный советник Крупнов предложил создать в России фонд защиты туристов
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 ноября. Путешественники смогут вернуть 100% средств при отмене тура или банкротстве турфирмы. С этой инициативой выступил в своем обращении к президенту Владимиру Путину государственный советник РФ третьего класса Юрий Крупнов.

Наши законодатели планируют использовать немецкий и британский опыт. В Германии все туроператоры с годовым оборотом более 10 миллионов евро обязаны отчислять в фонд небольшую сумму на случай их банкротства.

«Подобный институт и механизм вот уже как 48 лет действует в Великобритании при Управлении гражданской авиации. Речь идет о фонде гарантии туристов ATOL, надежно и в обязательном порядке защищающем финансовые права каждого британского туриста. А в Германии с 1 ноября начал функционировать новый Немецкий фонд страхования путешествий», — сообщается в документе, составленном институтом демографии, миграции и регионального развития.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы тратят в России в среднем 1100 долларов на человека. К таким выводам пришло Министерство строительства Российской Федерации.

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