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Галанин отметит 60-летие новым альбомом и юбилейными концертами
Общество
Галанин отметит 60-летие новым альбомом и юбилейными концертами
instagram.com  /  @serga_sergey_galanin

Москва, 16 ноября. Основателю группы «СерьГа» Сергею Галанину исполнилось 60 лет 16 ноября. Музыкант отметит это событие выпуском нового альбома, а также юбилейными концертами.

По мнению Галанина, настоящим юбилеем было его 50-летие, а 60 лет — это просто хорошая дата. В семье музыканта нет каких-то традиций празднования, поэтому его близкие соберутся на днях, если смогут, пишет ТАСС.

Однако лидер «СерьГи» все же решил преподнести подарки поклонникам в честь своего дня рождения. Новый альбом его группы из композиций, посвященных Великой Отечественной войне, выйдет 19 ноября. Пластинка получила название «Своим чередом». Кроме того, коллектив Галанина даст концерт в петербургском СК «Юбилейный» 25 ноября, а 2 декабря выступит в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я люблю встречаться с людьми на концертах, это главная составляющая моей музыкальной жизни», — признался юбиляр.

Сергей Галанин уже выпустил в этом году сольный альбом. По словам музыканта, его сольная пластинка состоит из более приземленных песен, чем композиции «СерьГи».

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музыкант галанин серьга
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