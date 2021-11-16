«Этот день в истории». Что произошло 16 ноября, праздники, факты, люди

16 ноября отмечается Всероссийский день проектировщика. Впервые торжества в честь праздника прошли в 2005 году в Санкт-Петербурге. Профессия проектировщика берет начало в глубокой древности: первые чертежи были найдены на стенах пещер в виде наскальной живописи. Однако сам термин вошел в обиход только в XVI веке.

16 ноября 1941 года бойцы из дивизии генерала Панфилова уничтожили 18 немецких танков, остановив наступление врага. По версии журналиста Кривицкого, 28 панфиловцев погибли, но не пропустили танки к Москве. Однако Главная военная прокуратура СССР в 1948 году установила, что в бою принимал участие весь полк. Своими жизнями пожертвовали более 100 человек. Благодаря своему подвигу панфиловцы навсегда стали стали символом мужества и стойкости защитников Отечества.

Сегодня свой день рождения отмечает ЮНЕСКО. Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры было создано в 1945 году в Лондоне. Цель создания организации — содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов. Сейчас в организацию ЮНЕСКО входят 195 стран.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».