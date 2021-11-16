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Лента
16 ноября 13:27
13:24
Общество
Власти Краснодарского края не закроют курорты зимой из-за COVID-19
13:22
Происшествия
Переулок в Новосибирске залило кипятком из-за порыва теплотрассы
13:21
Армия
Журналисты Daily Mail «отправили» Красную армию к границам Украины и насмешили читателей
13:21
Общество
В ФМБА заявили, что «МИР-19» эффективен против всех штаммов коронавируса
13:21
Происшествия
СК не подтвердил информацию о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
13:20
Общество
Тизер сериала по игре Halo появился на YouTube
13:19
Армия
Минобороны Азербайджана пожаловалось на обстрелы с армянской стороны
13:14
Шоу-бизнес
Зарабатывающая миллионы Ксения Собчак заявила, что живет скромно
13:11
Происшествия
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13:10
Общество
Вакцину «Спутник V» за границей получили более 100 миллионов человек
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«Этот день в истории». Что произошло 16 ноября, праздники, факты, люди
Общество

16 ноября отмечается Всероссийский день проектировщика. Впервые торжества в честь праздника прошли в 2005 году в Санкт-Петербурге. Профессия проектировщика берет начало в глубокой древности: первые чертежи были найдены на стенах пещер в виде наскальной живописи. Однако сам термин вошел в обиход только в XVI веке.

16 ноября 1941 года бойцы из дивизии генерала Панфилова уничтожили 18 немецких танков, остановив наступление врага. По версии журналиста Кривицкого, 28 панфиловцев погибли, но не пропустили танки к Москве. Однако Главная военная прокуратура СССР в 1948 году установила, что в бою принимал участие весь полк. Своими жизнями пожертвовали более 100 человек. Благодаря своему подвигу панфиловцы навсегда стали стали символом мужества и стойкости защитников Отечества.

Сегодня свой день рождения отмечает ЮНЕСКО. Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры было создано в 1945 году в Лондоне. Цель создания организации — содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов. Сейчас в организацию ЮНЕСКО входят 195 стран.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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