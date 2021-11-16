Киев, 16 ноября. По прогнозам Национального банка Украины, через четыре года стоимость электричества в стране вырастет по меньшей мере в два раза. В настоящее время киевские власти зафиксировали цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,44 гривны (примерно 3,98 рубля) за киловатт в час. Однако это относится только к тем потребителям, которые расходуют за месяц меньше 250 кВт/ч, передает информационное агентство «Новороссия». Для остальных стоимость электроэнергии составит 1,68 гривны (около 4,65 рубля) за кВт/ч.

30 апреля срок решения Кабинета министров истечет и цены мгновенно начнут расти. Уже к концу следующего года они могут достигнуть примерно 2,10 гривны (примерно 5,81 рубля) за кВт/ч. Таким образом, через четыре года непрерывного роста цены на электроэнергию будут в лучшем случае в два раза дороже, чем сейчас, сообщается в прогнозе Национального банка Украины.

Ранее ФАН сообщал о рекордном подорожании сала на Украине. С сентября 2021 года этот национальный украинский продукт вырос в цене на 40 гривен (более 100 рублей).