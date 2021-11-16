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Игроки сборной Сербии по футболу отдали премиальные за выход на ЧМ больным детям
Спорт
Игроки сборной Сербии по футболу отдали премиальные за выход на ЧМ больным детям
Global Look Press  /  Petro Fiuza

Белград, 16 ноября. Футболисты сербской сборной пожертвовали премиальные за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре на благотворительность.

Игроки сборной Сербии, которая завоевала путевку на 22-й чемпионат мира, решили сделать добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией. По информации издания B92, они перевели на благотворительность миллион евро, перечисленный на счет Футбольной ассоциации страны.

Выплатить премиальные игрокам сербской сборной в случае выхода на ЧМ-2022 перед вылетом в Лиссабон пообещал президент государства Александр Вучич. В результате подопечные Драгана Стойковича одержали волевую победу со счетом 2:1 и заняли первое место в турнирной таблице группы A.

Ранее лидер рейтинга ATP Новак Джокович отреагировал на победу своих соотечественников в Португалии. Ролик с празднующим выход на ЧМ-2022 теннисистом был опубликован на видеохостинге YouTube.

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футбол благотворительность чм-2022 премиальные сборная сербии
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