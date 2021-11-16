Командующий ЛНА Хафтар подал заявку на участие в президентских выборах

Триполи, 16 ноября. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар подал документы в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для участия в президентских выборах. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Как отмечают СМИ, Хафтар стал третьим кандидатом, намеренным побороться за пост главы государства на выборах, назначенных на 24 декабря. На время электорального периода фельдмаршал передал все полномочия своему заместителю.

Регистрация на парламентские и президентские выборы в Ливии открылась 8 ноября. Претендентами на кресла законодателей себя объявили 600 человек, за пост главы государства высказали стремление побороться трое. Один из них — сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи.