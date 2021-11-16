Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 11:55
11:55
Происшествия
Иномарка протаранила лося на трассе в Прикамье, появилось фото
11:53
Экономика
Россия планирует «озеленить» экономику к 2050 году
11:52
Общество
РФПИ рассчитывает на одобрение «Спутника V» ВОЗ до конца 2021 года
11:52
Общество
Россия возобновит железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря
11:51
Армия
Представитель компании «Кронштадт»: самолеты и корабли смогут управлять роем ударных БПЛА
11:50
Общество
Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
11:50
Происшествия
Адвокат подтвердил, что экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Галявиева
11:50
Происшествия
Одиннадцатиклассник пригрозил устроить массовый расстрел в одной из школ Москвы
11:49
Происшествия
Уральца арестовали по подозрению в домогательстве дочери своего друга
11:47
Общество
Роспотребнадзор обновил правила тестирования контактировавших с больными COVID-19
Все новости

Командующий ЛНА Хафтар подал заявку на участие в президентских выборах

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 11:36
Политика
Командующий ЛНА Хафтар подал заявку на участие в президентских выборах
Prt Scr youtube.com  /  مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

Триполи, 16 ноября. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар подал документы в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для участия в президентских выборах. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Как отмечают СМИ, Хафтар стал третьим кандидатом, намеренным побороться за пост главы государства на выборах, назначенных на 24 декабря. На время электорального периода фельдмаршал передал все полномочия своему заместителю.

Регистрация на парламентские и президентские выборы в Ливии открылась 8 ноября. Претендентами на кресла законодателей себя объявили 600 человек, за пост главы государства высказали стремление побороться трое. Один из них — сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Командующий ЛНА Хафтар подал заявку на участие в президентских выборах
выборы ливия халифа хафтар президентские выборы вик ливии
Комментировать