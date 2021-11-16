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Таинственное письмо Виктору Цою из Красноярска продают на аукционе за 100 тысяч рублей
Общество
Таинственное письмо Виктору Цою из Красноярска продают на аукционе за 100 тысяч рублей
gov.spb.ru  /  пресс-служба Смольного

Москва, 16 ноября. Таинственное письмо лидеру культовой рок-группы «Кино» Виктору Цою выставили на аукцион. Нераспечатанное послание с неизвестным содержанием продают по стартовой цене 100 тысяч рублей.

Необычный лот появился на сайте аукционного дома «Литфонд». Письмо было отправлено на ленинградский адрес Цоя 20 марта 1990 года. В Ленинграде загадочное отправление проштамповали 26 марта.

«Нераспечатанное и непрочтенное письмо к человеку, который никогда уже не сможет с ним ознакомиться, всегда содержит какую-то тайну. Возможно, что Виктор Цой, погибший 15 августа 1990 года, просто не успел его получить и прочитать, так как в последние годы жил в основном в Москве, а не в Ленинграде», — говорится в описании лота.

Таинственное письмо Виктору Цою из Красноярска продают на аукционе за 100 тысяч рублей
litfund.ru/auction / Prt Scr

Есть и другое предположение — что лидер группы «Кино» не захотел открывать конверт, опасаясь получить неприятные известия. Однако письма, подписанные неизвестным лицом из Красноярска, приходили на его адрес не один месяц. Авторы описания подозревают, что отправлять послания могла брошенная любовница, ведь Цой выступал в Красноярске с 1 по 5 декабря 1989 года.

Ранее в Салехарде появился новый арт-объект с изображением Виктора Цоя. Его создали местные художницы Елена Смирнова и Юлия Рыбалова.

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кино цой аукцион
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