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Лукашенко анонсировал второй разговор с Меркель по миграционному кризису
Политика
Лукашенко анонсировал второй разговор с Меркель по миграционному кризису
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 16 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко повторно обсудит с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на польско-белорусской границей.

Лукашенко предложил Меркель варианты решения миграционного кризиса. Как рассказал белорусский лидер, Меркель взяла перерыв, чтобы обсудить вопрос с другими членами Евросоюза, после чего лидеры вновь вернутся к этой теме.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Меркель провели телефонную беседу по поводу ситуации на границе между Польшей и Белоруссией. Стороны также коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи беженцам.

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Все новости / Политика / Лукашенко анонсировал второй разговор с Меркель по миграционному кризису
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