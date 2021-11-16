Лукашенко анонсировал второй разговор с Меркель по миграционному кризису

Минск, 16 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко повторно обсудит с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на польско-белорусской границей.

Лукашенко предложил Меркель варианты решения миграционного кризиса. Как рассказал белорусский лидер, Меркель взяла перерыв, чтобы обсудить вопрос с другими членами Евросоюза, после чего лидеры вновь вернутся к этой теме.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Меркель провели телефонную беседу по поводу ситуации на границе между Польшей и Белоруссией. Стороны также коснулись вопроса оказания гуманитарной помощи беженцам.