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Депутат Миронов предложил выплачивать некоторым россиянам по 30 тысяч рублей

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 11:35
Экономика
Депутат Миронов предложил выплачивать некоторым россиянам по 30 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Новый вид денежных выплат должен появиться в России, считает парламентарий Сергей Миронов. Его инициативу по поводу введения очередных пособий представляет KONKURENT.RU.

Распространение коронавирусной инфекции ударяет по доходам жителей страны, поэтому некоторым из них необходима дополнительная поддержка, полагают в Государственной думе.

Депутат Сергей Миронов считает, что в России требуется учредить социальные выплаты в размере 30 тыс. рублей и направлять их семьям с детьми. Согласно предложению члена Госдумы, особые сертификаты, эквивалентные указанной сумме, можно будет выдавать в случае рождения ребенка или сразу нескольких детей.

Предполагается, что данные денежные средства можно будет потратить на приобретение детской коляски, маленькой кроватки, либо специального автомобильного кресла. Помимо этого, депутат выступает за создание наборов для новорожденных, которые будут включать необходимые для младенцев атрибуты. Стоимость подобных наборов, уверен Миронов, должна равняться как минимум 20 тыс. рублей.

Прибавка к существующим пособиям касается сразу трех категорий пенсионеров в ноябре. Представители нескольких групп населения могут ожидать повышения пенсионных начислений в этом месяце.

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