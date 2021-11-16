Более 115 СМИ стали частью Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 16 ноября. Медиагруппа «Патриот» продолжает расширять партнерскую сеть, усиливая свое информационное влияние. Частью холдинга стали уже более 115 СМИ из 47 регионов России.

Партнерскую сеть «Патриота» в общей сложности пополнили 117 изданий и свыше 500 региональных пабликов в соцсети «ВКонтакте». По словам главы медиагруппы Александра Христофорова, благодаря такому взаимодействию можно максимально оперативно получать большое число новостей из разных уголков страны.

«При этом медиагруппа не планирует останавливать свое расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития — это объединение под эгидой медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в состав медиагруппы городских пабликов из каждого города России», — поделился планами «Патриота» Христофоров.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

С помощью расширения партнерской сети холдинг намерен добиваться главной цели — противостоять фейкам и создавать в России благоприятное информационное пространство. СМИ, сотрудничающие с медиагруппой, охватывают страну от Калининграда до Владивостока. Благодаря налаженному взаимодействию появляется возможность формировать полноценную информационную картину дня и оперативно обмениваться новостями.

«Актуальные материалы попадают в репосты групп, где с ними знакомится миллионная аудитория крупнейшей социальной сети России, рост которой только продолжается — ну а «Патриот» теперь в сумме со 115 членами и партнерами медиагруппы насчитывает 640 площадок», — подытожил Христофоров.

О создании Медиагруппы «Патриот» было объявлено 1 октября 2019 года. На первом этапе в холдинг вошли Федеральное агентство новостей, а также информационные агентства «Народные Новости», «Экономика сегодня» и «Политика Сегодня». На сегодняшний день группа включает издания регионального и федерального уровней, телевизионные, электронные и другие виды СМИ. Полный список партнеров холдинга доступен по ссылке.

Ранее «Патриот» начал сотрудничество с экспертным информационным каналом «УралПолит.Ru». Ежедневное число читателей портала достигает 15 тысяч человек.