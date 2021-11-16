Эксперты о QR-кодах в Петербурге: фитнес-индустрию ждут массовые увольнения

Власти Санкт-Петербурга не прикладывают каких-либо усилий для спасения фитнес-индустрии, что увеличивает социальную напряженность в непростой период, считают опрошенные ФАН эксперты.

Колоссальные убытки

В Санкт-Петербурге 15 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения. QR-код, который подтверждает вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, с этого дня нужен в бассейнах, фитнес-центрах, а также на других объектах физкультуры и спорта, на объектах развлечения и досуга (залах для игры в боулинг, бильярд, квест-румах и так далее).

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на представителя Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в Петербурге Наталью Борулько, спортивная индустрия из-за нововведений понесла серьезные убытки: клиенты еще до вступления ограничений стали требовать возвращения денег за абонементы.

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А те, у кого заканчивается абонемент, отказываются от покупки нового, отметила, она. Потери могут составить 30-40%. От клиентов также приходят письма с просьбой обосновать легитимность отказа в обслуживании людям без QR-кодов.

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Тяжелое испытание

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что фитнес-индустрия требует к себе довольно пристального внимания. В условиях современных мегаполисов они берут на себя роль чуть ли не единственных оборудованных мест для занятий спортом. Коммерческие объекты взяли на себя нагрузку по охвату населения физической культурой, хоть и отнюдь не бескорыстно. Поэтому исключительно как развлечение фитнес-клубы воспринимать нельзя, так как речь идет и о здоровье горожан.

«Введенные ограничения пока выглядят если не катастрофой, то крайне тяжелым испытанием для фитнес-сферы. С падением количества клиентов почти вдвое произойдет массовое закрытие множества заведений и появление новых безработных. Это будет дополнительной нагрузкой для властей города, который и так испытывает большие трудности. Если сама идея создания безопасных от ковида пространств в массовых заведениях понятна и логична, то ее реализация должна проходить с наименьшими потерями для всех сторон. Пока же власти Санкт-Петербурга не прикладывают для этого каких-либо усилий, что увеличивает социальную напряженность в такой непростой период», — рассказал Сергей Простаков.

Основная проблема

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что фитнес-индустрия в России — это развивающаяся отрасль. До наступления пандемии она устойчиво развивалась и демонстрировала прирост порядка 20% ежегодно. Еще два года назад почти 15% петербуржцев занимались спортом, а проникновение спортивной индустрии в торгово-развлекательные центры, жилищные комплексы и даже специализированные здания дало весомый толчок развитию малого и среднего бизнеса в индустрии здоровья и спортивных услуг. К 2020 году фитнес и спортивная индустрия получили впечатляющее развитие в Санкт-Петербурге, особенно заметны успехи города в формировании мотивации потребления фитнес-услуг в молодежной среде.

«В зоне риска на фоне мягкого локдауна и ограничений оказался весь сектор услуг. В Северной столице непривитых сотрудников перестали пускать на рабочие места, город привыкает к новым ограничениям в спортивных и развлекательных заведениях, а работа ресторанов серьезно ограничена. За прошедшую неделю проверено 143 объекта, нарушений выявлено лишь в 11 организациях», — пояснил Андрей Лобода.

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По его мнению, ключевая проблема сектора услуг заключается не в информационной и коммуникационной политике властей и безответственности граждан, тянувших с вакцинацией до последнего. Любые решения властей, ущемляющие интересы граждан в области здорового развития, больно бьют по ее репутации, это серьезно раздражает граждан и ухудшает общественное настроение.

«Сегодня в городе на Неве привились порядка 2 млн петербуржцев. Этого недостаточно, статистка заболеваний пока робко идет на спад, ситуация остается непростой, эпидемиологические риски сохраняются. Работники фитнес-клубов, магазинов и других сервисных организаций, включая транспорт, как раз продемонстрировали высокий уровень ответственности, в этом секторе уже привито порядка 80% сотрудников. Однако очередное усиление мер безопасности обидно и больно ударит по социально значимой индустрии. Частные спортивные объекты, спортзалы и фитнес-клубы Санкт-Петербурга в этом году могут недосчитаться почти 25% выручки. Тревожно выглядят и прогнозы по продажам услуг спортивных организаций на следующий год в формате полугодовых и годовых абонементов. Демпинг на фоне падения выручки ставит под удар всю индустрию спорта, лотереи с выигрышами в 100 тыс. рублей не смогут компенсировать весь масштаб потерь предпринимателей и сотрудников», — добавил Андрей Лобода.

По его мнению, индустрии спорта нужна федеральная и городская поддержка в рамках национальной программы в области спорта и здравоохранения. Правительство города поступит абсолютно верно, есть даст сигнал участникам рынка и придаст статус системообразующей отрасли для повышения здоровья граждан. В краткосрочном периоде на полгода город и федеральный центр могли бы оказать 100% финансовую компенсацию частным спортивным организациям в проведении групповых спортивных программ для детей, студентов и пенсионеров, содействовать доступности тренажерных залов для социально незащищенных категорий населения.

«Численность и мощность физкультурно-оздоровительных объектов в Санкт-Петербурге важно сохранить. Самим клубам придется усилить цифровые маркетинговые коммуникации и вовлекать аудитории через цифровые каналы и платформы. Этот тренд уже заметен», — заключил Андрей Лобода.

Ранее эксперты заявили, что, если власти Санкт-Петербурга введут локдаун, он нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке.