«Ведомости»: девять бывших депутатов Госдумы отказываются освобождать служебные квартиры

Москва, 16 ноября. Девять бывших депутатов Госдумы должны быть выселены из служебных квартир. Такое требование озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Они до сих пор продолжают там жить, не имея на это уважительных причин. В некоторых служебных квартирах находятся помощники и родственники депутатов, информирует издание «Ведомости».

Вячеслав Володин потребовал, чтобы думские фракции решили вопрос с жильем, которое не используется депутатами. Он дал список тех, кто еще не покинул квартиры, но не стал озвучивать фамилии. Володин только указал на фракции, которые должны обратить на это внимание: ЛДПР и «Единая Россия».

Спикер Госдумы ранее заявил, что депутаты не будут работать удаленно. По его словам, большинство уже привилось от коронавируса.