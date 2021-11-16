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Глава Минобороны РФ Шойгу прибыл с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа
Армия
Глава Минобороны РФ Шойгу прибыл с рабочей инспекцией в войска Западного военного округа
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 16 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектирует войска Западного военного округа (ЗВО) в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Глава ведомства проверит развитие военных гарнизонов и оснащение воинских частей перспективными комплексами вооружения. Также Шойгу оценит ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки прибыл в войска Западного военного округа, в ходе которой проинспектирует соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области», — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе. При этом министр отметил, что Москва и Минск из-за действий Запада были вынуждены пойти на создание новой Военной доктрины Союзного государства, передает ytro.news.

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