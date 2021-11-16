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Смелый анекдот Норкина о QR-кодах и талончиках развеял опасения зрителей НТВ

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 11:09
Политика
Смелый анекдот Норкина о QR-кодах и талончиках развеял опасения зрителей НТВ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 16 ноября. Повсеместное введение QR-кодов в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции вызвало немало споров среди граждан. Телеведущий Андрей Норкин также выразил отношение к цифровизации дерзкой остротой.

Один из эфиров ток-шоу «Место встречи» был полностью посвящен отечественной специфике перевода экономики и общественной жизни в цифровое пространство. Норкин также присоединился к дискуссии, поделившись историей из личной жизни. Шоумен рассказал, что уже прошел второй этап вакцинации от COVID-19, однако так и не получил заветный QR-код. Ведущий «Места встречи» предположил, что в будущем с такого рода проблемами россияне могут время от времени сталкиваться.

«Я сделал вторую прививку неделю назад. У меня QR-кода пока нет, хотя он должен был появиться максимум через три дня. Я пока на "Госуслуги" ничего не пишу, потому что понимаю, что сейчас там беда», — объяснил известный журналист.

Смелый анекдот Норкина о QR-кодах и талончиках развеял опасения зрителей НТВ
Невские Новости / Сергей Борода

Можно ходить, конечно, с бумажным подтверждением о вакцинации, но и с ним периодически будут возникать проблемы, считает Норкин. Дигитализация по-русски — это совершенно уникальный процесс, счел ведущий, достойный анекдота, который заставит зрителей онеметь от восторга.

«Сегодня как раз нашел очень хорошее определение, что такое электронная очередь в России. Это когда ты должен зарегистрироваться на сайте госуслуг, чтобы получить талончик, который необходимо обязательно распечатать, ибо иначе негде будет записать номер живой очереди», — «взорвал» аудиторию Андрей Норкин.

Ведущий и шоумен Андрей Норкин не только покоряет телезрителей внезапными и злободневными остротами и юморесками, но также и самостоятельно делает комментарии по многим волнующим вопросам. Так, например, в одном из эфиров журналист предложил «радикальное решение» ситуации в Донбассе.

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россия эпидемия норкин место встречи анекдот коронавирус COVID-19
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